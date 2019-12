L’Inter sbatte su Mirante, con la Roma finisce 0 a 0

Inter – Roma finisce in parità

Partita a scacchi quella tra Inter e Roma, gara senza grandi colpi di scena e avara di emozioni. Inter che va vicina al gol sfruttando qualche sbavatura in fase difensiva della Roma, ma un ottimo Mirante in campo al posto di Pau Lopez nega il gol a Lukaku e Lautaro Martinez. Roma con Dzeko in panchina gran parte della gara che spaventa solo in un’occasione Handanovic. Nel finale di gara Inter avanti alla ricerca del gol ma i giallorossi si chiudono al meglio. Finisce 0 a 0, per la vetta la squadra di Conte attende la sfida tra Lazio e Juventus, chi sarà in testa domani sera?

IL TABELLINO

INTER-ROMA 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (47′ Lazaro), Vecino, Borja Valero (27′ st Asamoah), Brozovic, Biraghi (43′ st D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Dimarco, Agoume, Bastoni, Politano, Esposito.. All.: Conte

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon (16′ Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan (44′ st Florenzi), Pellegrini, Perotti (23′ st Dzeko); Zaniolo. A disp.: Fuzato, Cardinali, Jesus, Cetin, Under, Antonucci, Kalinic. All.: Fonseca

Arbitro: Calvarese

Marcatori: –

Ammoniti: Godin (I), Lazaro (I), Mancini (R), Brozovic (I)

Espulsi: –

ph: Activa Foto