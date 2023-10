Lipsia-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Campioni d’Europa in campo alle 21 contro il Lipsia. Ottima partenza per entrambe con vittoria nella gara d’esordio: il Manchester City ha superato la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Julian Alvarez e al gol di Rodri, il Lipsia, invece, ha battuto lo Young Boys in trasferta con il risultato di 1-3. L’ultimo precedente in Germania, risalente agli ottavi finale della scorsa edizione della competizione, è terminato 1-1 con reti di Mahrez per i Citizen e Gvardiol, poi passato proprio al Manchester City, per il Lipsia. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 254), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Simons, Kampl, Schlager, Forsberg; Openda, Poulsen. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland. All. Guardiola.