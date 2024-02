Lipsia-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Torna la UEFA Champions League. Alla Red Bull Arena, ospite del Lipsia, arrivano i quattordici volte campioni d’Europa del Real Madrid. I Blancos hanno dominato il Gruppo C con 18 punti raccolti su 18 disponibili, arrivando davanti al Napoli, distaccato di ben 7 lunghezze. La formazione tedesca ha chiuso al secondo posto il Gruppo G, alle spalle del Manchester City, detentore in carica della competizione. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid:

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Heinrichs, Klostermann, Orban, Raum; Dani Olmo, Kampl, Schlager, Xavi Simons; Openda, Sesko. All. Rose.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham, Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti.