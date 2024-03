Liverpool-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla

Arriva il match clou di Premier League – che verrà trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su Sky Go e Now – tra Liverpool e Manchester City, in programma domenica alle 16.45 ad Anfield. Lotta al vertice, nonostante il momentaneo sorpasso dell’Arsenal, vincitore della sfida contro il Brentford, che potrebbe essere fondamentale per la stagione di entrambe. Attualmente, sono i Reds ad essere avanti con 63 punti, seguiti ad un punto di distanza dai Citizen.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola.