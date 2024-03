Sparta Praga-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Reds in campo per la gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League contro lo Sparta Praga. Difesa a quattro con Quansah e Van Dijk al centro, Gomez, a sinistra, e Tsimakas, a destra. In mezzo al campo Endo, Mac Allister e Clark. In avanti Elliott e Diaz ai lati del terminale offensivo, Nunez.

Sparta Praga-Liverpool, le probabili formazioni:

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen, Wiesner; Olatunji, Kuchta, Haraslin. All. Priske.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister, Clark; Elliott, Nunez, Diaz. All. Klopp.