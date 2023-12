Liverpool-Manchester United, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Liverpool e Manchester United è una partita di grande rilevanza nella Premier League, con i Reds attualmente in testa alla classifica e i Red Devils che cercano di risollevarsi dopo un periodo difficile. Il Liverpool, sotto la guida di Jurgen Klopp, è in ottima forma, avendo vinto sei delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Questa vittoria ha permesso al Liverpool di prendere il comando della Premier League dopo la sconfitta dell’Arsenal contro l’Aston Villa.

Il Manchester United, guidato da Erik ten Hag, è in una situazione più complicata, avendo perso tre delle ultime quattro partite. La squadra deve ora cercare di invertire la tendenza in uno stadio, l’Anfield, dove nella loro ultima visita hanno subito una delle loro sconfitte più pesanti nella storia del club, un 7-0 a marzo. Ten Hag sottolinea l’importanza di essere altamente motivati per la sfida ad Anfield e di imparare dagli errori del passato.