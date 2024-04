Liverpool-Sheffield United, probabili formazioni e dove vederla

Si chiude la 32esima giornata di Premier League: il Liverpool ospita lo Sheffield United. Reds chiamati a rispondere alle vittorie di Arsenal e Manchester City per riconquistare il primato in classifica. Nell’ultima uscita, la formazione di Klopp ha sconfitto per 2-1 il Brighton di De Zerbi. Di fronte, l’ultima in classifica: lo Sheffield United, reduce da due pareggi consecutivi. La sfida, in programma giovedì alle 20.30, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Liverpool-Sheffield United, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz. All. Klopp.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Robinson; Bogle, Souza, Norwood, Hamer, Osborn; Brereton Diaz, McBurnie. All. Wilder.