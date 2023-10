Doppio ballottaggio per Klopp: indecisione in fase difensiva, con Alexander-Arnold che dovrebbe avere la meglio su Gomez, in attacco sarà Nunez il titolare, a danno di Gakpo. C’è Salah dal 1′ con Diogo Jota sulle fasce, a sostegno proprio dell’attaccante uruguaiano. Centrocampo affidato a Elliott, Endo e Gravenberch.

Le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Diogo Jota, Nunez. All. Klopp.