Loftus-Cheek a 360°: “Ho iniziato a seguire il Milan grazie a Tomori. Amavo guardare Kakà”

Il nuovo acquisto del Milan, Ruben Loftus-Cheek, ha parlato ai microfoni di Milan TV per rilasciare le sue prime impressioni sull’arrivo a Milanello: “E’ una sensazione speciale. Inizio un nuovo capitolo. Ho passato 20 anni al Chelsea, perciò questo è un momento speciale per me. Inizio un nuovo capitolo della mia vita e poterlo fare al Milan è incredibile. Avere l’opportunità di giocare a San Siro per questo grande club, che ha una grande storia. Qui hanno giocato tante leggende, è un onore indossare questa maglia”.

L’inglese parla dei nuovi compagni di squadra e del ruolo

Parole speciali quelle rivolte a Tomori: “Lo seguo specialmente da quando c’è Tomori. Penso che Fik sia un esempio fantastico per come ha affrontato questa nuova sfida lontano dall’Inghilterra e per il successo che ha avuto.Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e abbia raggiunto traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui. Ho sempre voluto venire, quando ho affrontato il Milan in Champions ho sentito cosa vuol dire giocare a San Siro, nonostante fossi un avversario. Allo stadio si sentiva una grande atmosfera, è incredibile”. E su Leao ha detto: “Sta giocando ad un livello che lo porta ad essere tra i migliori al mondo, può solo migliorare ancora e ha l’atteggiamento giusto per farlo. Mi ha scritto un paio di settimane fa, ora sarà bello incontrarlo e giocare con lui”. L’inglese preferisce giocare in una posizione: “Credo che il ruolo in cui posso essere più efficace sia a centrocampo, giocando box to box in modo da poter arrivare in area e segnare, ma anche tornare indietro e difendere con la mia fisicità. E’ quello che voglio fare in Serie A”. Ha poi concluso con la sua fonte d’ispirazione: “Amavo guardare Kakà, era eccezionale con la palla al piede. Giocare con la palla al piede è uno dei miei punti di forza e Kakà era tra i migliori con questa qualità, per questo era uno dei miei preferiti”.