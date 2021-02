L’Udinese stende il Verona 2-0, Gotti: “Stiamo migliorando”

Udinese-Verona 2-0

L’Udinese mette a segno una bella vittoria contro il Verona, sicuramente in una sfida non semplice alla Dacia Arena. I gol sono arrivati nel finale, ma alla fine conta anche il risultato. All’83’ i friulani passano in vantaggio con un autogol degli avversari, Silvestri, al 90+1 Deulofeu chiude definitivamente i conti.

Gotti: “Siamo migliorati, ma dobbiamo fare di più”

A parlare dopo il match c’è il tecnico dei bianconeri, Gotti, che dichiara: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa abbiamo sofferto il ritorno del Verona, soprattutto sul piano fisico ma un po’ grazie a i cambi un po’ grazie alle giocate dei singoli siamo riusciti a vincere”. L’allenatore continua: “Non mi sono mai sentito messo in discussione dalla società, nemmeno quando i risultati non erano buonissimi. Però è vero che se delle voci correvano qualcosa di vero doveva esserci… Devo dire che nelle ultime tre settimane abbiamo fatto tanti miglioramenti e credo che si comincino a vedere. Sbagliamo ancora tanti gol ma penso che, come avvenuto nella scorsa stagione, anche sotto questo aspetto la squadra possa diventare più concreta”. E su Deulofeu, uomo in più sul campo, dichiara: “Deulofeu è un calciatore di grande valore. Inoltre, è un atleta giovane e pieno di qualità tecniche. E’ molto disponibile e ha voglia di migliorarsi. Io penso possa fare tanto e bene e sono contento di averlo a mia disposizione”.