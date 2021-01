Si ferma Luiz Felipe, Lazio in emergenza

Dopo aver giocato una strepitosa gara durante il derby capitolino, il ventitreenne brasiliano Luiz Felipe riceve una scomoda notizia per lui e per la sua squadra. Infatti dopo un controllo di ruotine, il medico ha consigliato al difensore, un intervento alla caviglia che probabilmente lo terrà fuori dal campo per ben tre mesi. Dopo aver festeggiato con la vittoria a Roma la sua centesima presenza, il numero 3 della Lazio deve abbandonare i suoi compagni nella lotta per la conquista della classifica. Non solo il 23/02 la Lazio affronterà alle 21.00 il Bayern Monaco, e dovrà farlo senza il suo numero 3.

Problemi per mister Inzaghi? Sicuramente è stato un duro colpo. Le opzioni infatti ricadono su un Patric, molto giù di tono e poco impattante e su Denis Vavro. Il difensore che era costato nel 2019 ben dieci milioni alla Lazio e conta una sola presenza da subentrante. Tutto questo la dice lunga sull’importanza di Felipe in squadra. Ci si può sicuramente aspettare una difesa meno compatta, tutte responsabilità in più per Reina e Inzaghi, che dovranno far funzionare quello che hanno al meglio delle loro capacità. I tifosi biancocelesti chiedono un sostituto valido in questa sessione di mercato, ora è da vedere se la società sarà disposta ad investire, probabilmente non per la Serie A ma per proseguire la scalata verso la coppia più ambita: la Champions League