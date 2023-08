Lukaku-Roma, è il giorno della verità | Le cifre

Luakaku alla Roma? Il giorno del giudizio

Altra giornata di fuoco, i dirigenti di Roma e Chelsea trattano per il passaggio del belga in giallorosso. L’accordo tra i club è vicino, la differenza tra domanda e offerta dovrebbe esser colmata vista la volontà reciproca di mandare in porto l’operazione. Da definire l’ingaggio del calciatore, il club giallorosso e l’entourage stanno trattando, il centravanti dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio che dovrebbe esser di circa 7 milioni di euro. In giornata si attende la fumata bianca, la Roma aspetta Lukaku e si prepara per la sfida clou che vedrà i giallorossi sfidare il Milan in quella che sembra esser già una prova della verità.