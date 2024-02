Nuova puntata di SportPaper TV, lunedi sera alle 21.30 commenteremo quanto avvenuto nella sessione invernale del calciomercato, analizzeremo la sfida scudetto tra Inter e Juventus e live dall’Olimpico seguiremo la sfida tra la nuova Roma di De Rossi e il Cagliari di Claudio Ranieri. Una puntata come sempre da non perdere, alle 21.30 sul canale 14 di Radio Roma Television, anche in streaming su www.sportpaper.tv