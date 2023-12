Turno infrasettimanale di Premier League: l’Arsenal ospite del Luton Town a Kenilworth Road. Gunners primi, a caccia della quarta vittoria consecutiva, hanno sconfitto il Wolverhampton nell’ultima gara disputata e hanno guadagnato due punti di vantaggio, arrivando a tre complessivi, sul Manchester City, ora terzo. Diversamente, il Luton Town, diciassettesimo, con due punti sulla zona rossa, è stato sconfitto dal Brentford nella passata sfida di campionato. Il match, in programma martedì alle 21.15, sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Osho, Bell, Giles; Kabore, Mpanzu, Barkley, Chong; Townsend, Brown; Ogbene. All. Edwards.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Jesus, Trossard. All. Arteta.