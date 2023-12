Luton Town-Arsenal vista dai bookmakers | Comparazione quote, consigli e analisi

Nell’anticipo della 15ª giornata di Premier League, il Luton Town si prepara ad accogliere l’Arsenal in una partita che segue risultati contrastanti per entrambe le squadre. Mentre l’Arsenal, guidato da Mikel Arteta, si gode la vista dalla cima della classifica grazie a una recente vittoria per 2-1 contro il Wolverhampton, il Luton Town cerca di rimediare alla sua nona sconfitta stagionale, subita contro il Brentford. Questo incontro, che si terrà questa sera alle 21:15, non è solo una prova per la squadra neopromossa di Rob Edwards, ma anche un test per l’Arsenal nel mantenere il suo primato in classifica.

Luton Town-Arsenal, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è favorito per la vittoria, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.21 su snai e 1.23 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 6.50 mentre una vittoria (segno 1) del Luton Town è si trova anche a 13.00. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Luton Town (1): 13.00 Pareggio (X): 6.50 l’Arsenal (2): 1.21

: Gol Gol : Luton Town (1): 12.50 Pareggio (X): 6.50 l’Arsenal (2): 1.21

: Sportbet : Luton Town (1): 12.50 Pareggio (X): 6.60 l’Arsenal (2): 1.23

Momento Luton Town

Il Luton Town occupa il 17° posto con solo 9 punti, avendo ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte​​. Il Luton Town arriva alla partita dopo una sconfitta contro il Brentford e numerose assenze a causa di infortuni, inclusi Lockyer, Mengi, Doughty, Potts, Andersen, Burke, Woodrow e Nakamba. Sambi Lokonga è inoltre ineligibile per giocare contro il suo club proprietario​​. Tutto fa pensare dunque ad un cambio modulo, con Kaborè e Giles terzini ai lati di Osho e Bell in difesa, Mpanzu e Barkley in mediana e Townsend, Borwn e Chong sulla trequarti alle spalle di Morris.

Momento Arsenal

L’Arsenal arriva a Kenilworth Road con un record impressionante di 14 clean-sheet in trasferta in tutto il 2023​​. La squadra si trova in vetta alla classifica con 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, segnando 29 gol e subendone solo 11​​. I ganners hanno recentemente ottenuto vittorie contro Brentford e Wolverhampton, mantenendo la vetta della classifica. Nonostante alcune assenze per infortunio, come Timber, Partey, Smith-Rowe, Fabio Vieira e la possibile assenza di Tomiyasu, la squadra sembra pronta a continuare la sua corsa al titolo​​​​. Spazio dunque a White in difesa con Saliba, Gabriel e Zinchenko, al pari di Jorginho in mediana con Odegaard e Rice e Gabriel Jesus in attacco supportato da Saka e Martinelli ai suoi lati.

Probabili Formazioni

Luton Town (4-2-3-1) : Kaminski; Kabore, Osho, Bell, Giles; Mpanzu, Barkley; Townsend, Brown, Chong; Morris. All.: Edwards​​.

: Kaminski; Kabore, Osho, Bell, Giles; Mpanzu, Barkley; Townsend, Brown, Chong; Morris. All.: Edwards​​. Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Martinelli. All.: Arteta​​.

Luton Town-Arsenal analisi finale

Nonostante l’Arsenal sia nettamente favorito, il Luton Town ha dimostrato di poter sorprendere, come nella loro vittoria casalinga contro il Crystal Palace​​. Tuttavia, la qualità e la forma dell’Arsenal sembrano troppo elevate per i padroni di casa, con giocatori come Bukayo Saka e Martin Odegaard in forma eccellente​​​​. Si preannuncia dunque una vittoria dei Ganners, non senza faticare.

Risultati esatti: 0-2/1-3