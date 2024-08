Lutto nel mondo del calcio, morto Sven-Göran Eriksson

Morto l’ex allenatore svedese Sven-Göran Eriksson

Deceduto, all’età di 76 anni, il tecnico ex Roma e Lazio, Sven-Göran Eriksson. Lo svedese aveva annunciato di combattere con un tumore al pancreas nei mesi scorsi, congedandosi con un commovente messaggio nel documentario per Amazon Prime Video. L’allenatore, dopo la comunicazione della triste notizia sulla propria malattia, aveva voluto salutare i tifosi delle squadre allenate nel corso della propria carriera, girando per diversi stadi, i più importanti della sua storia – tra cui Sampdoria e Lazio – e avverando il sogno di allenare, anche per una sola notte, il Liverpool.

Nel corso della propria quarantennale carriera ha vinto, tra i tanti trofei, uno scudetto con la Lazio, quattro Coppe Italia sulle panchine di Roma, Lazio e Sampdoria, due supercoppe italiane e una Supercoppa Europea, sempre in biancoceleste.