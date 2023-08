Malore per Allegri, Landucci in conferenza stampa: “Pogba è diverso dagli altri”

Il tecnico non si è presentato in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa al posto di Allegri, il vice del tecnico toscano ha parlato della partita contro il Bologna.

Landucci: “Vlahovic sta crescendo”

“La differenza con la prima partita di campionato? “Non ci siamo tutelati, abbiamo cercato di andare a giocare uomo contro uomo come con l’Udinese. Sapevamo che il Bologna giocava bene, hanno creato tanto col Milan. Non sottovalutiamo le partite, si vincono sul campo e non con i discorsi. Abbiamo giocato poco velocemente la palla nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo cambiato marcia. La squadra ha fatto un ottimo secondo tempo prendendosi anche dei rischi con un attaccante in più”.

Come mai parla lei? Pareggio frutto del troppo entusiasmo? “Max ha avuto un piccolo malore, ora già sta meglio. Ha voluto che parlassi io, ogni tanto mi vuol fare apparire. No troppo entusiasmo no, lavoriamo bene e tanto da un mese e mezzo. Forse eravamo un po’ bloccati dalla volontà di far bene all’esordio in casa, sapevamo che il Bologna poteva crearci delle difficoltà. Peccato aver preso gol, in queste gare non devi prenderli. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto bene”.

Mancato lo sviluppo sugli esterni? “Loro ci hanno bloccato molto il centro, dovevamo andare di più sull’esterno. Ci siamo accentrati un po’ troppo”.

Un commento sull’episodio del rigore? “Ognuno parla sempre dal suo punto di vista, non commentiamo come sempre l’operato dell’arbitro. Accettiamo sempre le decisioni”.

Un giudizio su Pogba? “Paul ha fatto un bellissimo passaggio per Iling sul gol, deve crescere di condizione, lo stiamo gestendo. Quando sta bene è un giocatore diverso dagli altri, deve solo crescere di condizione e sperare che il ginocchio lo lasci tranquillo”.

Allegri era arrabbiato? “Un po’ di quanto detto lo pensava anche lui, la squadra era cresciuta ed era contento del secondo tempo. Ci vuole della calma come dice lui, siamo all’inizio. C’è chi è arrivato da poco. Ma l’entusiasmo ci fa ben sperare per il campionato”.

Cosa vede di diverso in Vlahovic? “Sta crescendo fisicamente, lo scorso anno ha avuto grossi problemi di pubalgia. L’ho visto bene fisicamente questa settimana e oggi ha fatto quasi due gol, un’ottima partita ed è cresciuto”.