Manchester City-Arsenal, le probabili formazioni | Le ultime

Sfida al vertice nella domenica di Premier League. All’Ethiad Stadium, ospite del Manchester City, arriva l’Arsenal. Squadre divise da un solo punto: in palio il primato in Premier League, contestualmente al risultato del Liverpool contro il Brighton. La gara d’andata ha visto i Gunners imporsi per 1-0 grazie alla retee di Martinelli.

Manchester City-Arsenal, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Gabriel Jesus, Havertz, Saka. All. Arteta.