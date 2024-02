Manchester City-Everton, probabili formazioni e dove vederla

Il Manchester City, impegnato martedì in Champions League contro il Copenaghen, affronta l’Everton, terzultimo, a caccia di punti per uscire dalla zona rossa della classifica. I Citizen, pronti ad approfittare del passo falso del Liverpool contro l’Arsenal, sono alla quinta vittoria consecutiva, l’ultima arrivata lunedì contro il Brentford. La gara d’andata, disputata lo scorso 27 dicembre, è terminata 1-3 per i campioni d’Inghilterra in carica. Il match, in programma sabato alle 13.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport 4K.

Le probabili formazioni di Manchester City-Everton:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Nunes; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Young, Gueye, Garner, McNeil; Harrison; Calvert-Lewin. All. Dyche.