Penultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. All’Ethiad Stadium, ospite dei Campioni d’Europa in carica, arriva il Lipsia. Manchester City, primo e già agli ottavi senza grandi difficoltà, ha vinto tutte le gare disputate fino a questo momento, l’ultima per 3-0 contro lo Young Boys i casa. Stesso vale per il Lipsia, già qualificato, tre punti sotto la formazione inglese, con un complessivo di tre vittorie su quattro. L’unica sconfitta dei tedeschi è arrivata nella gara d’andata, disputata il 4 ottobre, terminata 1-3 per i Citizen. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (255); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Stones; Grealish, Foden, Bernardo Silva; Haaland.

LIPSIA (4-3-1-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Kampl, Schlager, Simons; Forsberg; Werner, Sesko.