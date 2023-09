Manchester City-Nottingham Forest, le ultimissime sulle formazioni

Buone notizie per Guardiola, potrebbero tornare disponibili i due infortunati Grealish e Kovacic, i quali, tuttavia, non dovrebbero partire dal 1′. Nunes prenderà ancora il posto del croato accanto a Rodri in mezzo al campo. C’è Doku in avanti con Alvarez e Foden a sostegno di Haaland.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Nunes; Foden, Alvarez, Doku; Haaland All. Guardiola.

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Turner; Boly, Worrall, McKenna; Ola Aina, Sangaré, Mangala, Nuno Tavares; Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi. All. Cooper.