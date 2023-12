E’ un periodo no per il Manchester United, che dopo la sconfitta contro il West Ham è in crisi nera e che domani di fronte avrà l’Aston Villa di Emery, che arriva dal pareggio contro lo Sheffield United grazie alla rete dell’ex Roma, Nicolò Zaniolo. La gara dell’Old Trafford andrà in onda su Sky Sport Uno, canale 201.

Probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Evans, Varane, Reguilon; McTominay, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Lenglet, Moreno; Zaniolo, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Diaby, Watkins.