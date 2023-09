Manchester United-Crystal Palace, le ultimissime sulle formazioni

Martial prepara i gol per le coppe

Dopo la vittoria contro il Burnley ora il Manchester United non vuole più fermarsi. Nella sfida di League Cup contro il Crystal Palace solito 4-3-3 per Ten Hag che lancia Garnacho e Pellistri, talento 21 enne dell’Uruguay, che proveranno a servire ogni palla buona per Martial.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Bayindir; Dalot, Lindelof, Evans, Reguilon; McTominay, Amrabat, Eriksen; Pellistri, Martial, Garnacho.

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Clyne, Richards, Holding, Mitchell; Riedewald, Hughes; Rak-Sakyi, Eze, Schlupp; Mateta.