Ballottaggio a centrocampo in casa United, ten Hag dovrebbe preferire Eriksen a McTominay per comporre la coppia con Casemiro, recuperato per la gara. Nessuna novità in difesa, confermati Varane e Maguire, supportati sulle fasce da Reguilon e Dalot. Sulla trequarti ancora Antony, Fernandes e Rashford dietro all’ex atalantino Hojlund. Guardiola, alle prese con la squalifica di Aké, lancia la coppia Stones-Dias al centro della difesa con Walker e Gvardiol sulle corsie laterali. In regia, alle spalle del quartetto di centrocampo, ancora Rodri. In attacco il solito Erving Haaland.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. All. Guardiola.