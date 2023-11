Dopo le voci dei giorni scorsi sull’Arabia Saudita, Paolo Maldini ora sembra in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo del Manchester United.

Manchester United-Maldini, la situazione

La voce che Paolo Maldini sia uno dei principali candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Manchester United è stata riportata dal The Sun, quotidiano inglese, in queste ore.

L’idea di portare l’ex capitano e dirigente del Milan con i Red Devils nasce dal magnate britannico Jim Ratcliffe che sta per acquistare dalla famiglia Glazer circa il 25% delle quote del club. i primi movimenti del nuovo proprietario sarebbero appunto quelli di trovare una nuova figura legata al mercato. Secondo il Tabloid non ci sarebbe solo Maldini nella lista di Ratcliffe ma anche altri candidati tra cui Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Lee Congerton dell’Atalanta.