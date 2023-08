Mancini, ma cosa dici? Dichiarazioni da censura

Mancini, dichiarazioni criticabili

L’ormai ex ct della nazionale Roberto Mancini rilascia dichiarazioni probabilmente da censura ai microfoni dell’agenzia Italpress, intervistato da Italo Cucci, riguardo il trattamento ricevuto da parte dei media dopo l’addio alla Nazionale italiana: “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani”. Per quanto riguarda noi, il calcio è e deve restare un gioco, paragonarlo a fatti di cronaca nera sarebbe stato evitabile. Rispettiamo le parole dell’allenatore, non le condividiamo. Stesso pensiero condiviso dalla collega Jolanda De Rienzo a SportItalia.