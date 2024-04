Mancini regala il derby alla Roma (1-0) | Prima vittoria per De Rossi, giallorossi a -2 dal Bologna

Roma-Lazio al via! Dopo due splendide coerografie, inzia uno dei match più sentiti della serie A con i giallorossi subito aggressivi nei primi minuti di gioco con Paredes sfiora subito il gol. Risponde la Lazio al 7′ però con un errore di Mancini che regala ad Immobile la prima grande occasione per portare in vantaggio i biancocelesti. Gara subito emozionante nei primi minuti con i giallorossi di nuovo pericolosi con Lukaku bravo a tenere palla e a fa sar salire la squadra di De Rossi. Spinge la Roma ancora una volta, e Pellegrini tenta il tiro da fuori con Mandas che blocca in due tempi. Primo tempo ben giocato dei giallorossi che al 35′ sfiorano ancora una volta il vantaggio con Celik di testa. E a passare in vantaggio è proprio la squadra di De Rossi che sblocca il risultato con Mancini di testa, abile a sfruttare l’assist di Paulo Dybala. Termina così il primo tempo all’Olimpico.

Roma-Lazio, primo tempo dominato dalla squadra di De Rossi

Per pareggiare i conti la Lazio dovrà fare sicuramente di più e Tudor corre ai ripari con un triplo cambio: dentro Patric, Castellanos e Pedro, fuori Romagnoli, Immobile e Isaksen. Nonostante i cambi a sfiorare la rete del raddoppio è la Roma con una punizione magistrale di Lorenzo Pellgrini, che sfiora il gol. In campo c’è solo la squadra di De Rossi, che rischia più volte di andare sul doppio vantaggio perchè El Shaarawy colpisce al 53′ colpisce il palo a Mandas battuto, con con l’allenatore giallorosso che si dispera. Al 69′ esce però fuori anche la Lazio che ci prova con un tiro su punizione di Felipe Anderson, che però calcia alto. Primo cambio per De Rossi che sostituisce Spinazzola con El Shaarawy mentre Tudor tenta la carta Luis Alberto. Non è finita qua però perchè l’allenatore giallorosso cambia ancora: dentro Abraham, Smalling e Bove e fuori Angelino, Dybala e Paredes. Tante le emozioni nel finale con Pellegrini che viene ammonito ma ciò che conta di più è che la Roma vince il derby e si avvicina di nuovo alla corsa Champions.

Roma-Lazio, il tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño (dal 34′ st Smalling); Cristante, Paredes (dal 36′ st Bove), Pellegrini; Dybala (dal 34′ st Abraham), Lukaku, El Shaarawy (dal 25′ st Spinazzola). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Smalling, Kristensen, Spinazzola, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham. Allenatore: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli (dal 1′ st Patric), Gila; Marusic (dal 34′ st Pellegrini), Guendouzi, Vecino (dal 25′ st Luis Alberto), Felipe Anderson; Isaksen (dal 1′ st Pedro), Kamada; Immobile (dal 1′ st Castellanos). A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Luis Alberto, Pedro, Castellanos. Allenatore: Tudor.

Reti: al 42′ pt Mancini

Ammonizioni: Vecino, Mancini, Celik, Pedro, Castellanos, Paredes

Recupero: 1′ pt, 5′ st