Roma-Lazio, le scelte di De Rossi e Tudor | Le formazioni

De Rossi sceglie la difesa. Panchina per Immobile, dentro Castellanos.

De Rossi recupera Pellegrini, Dybala e Kristiansen, con i primi due destinati a partire al 1′. In mezzo al campo, insieme al capitano giallorosso, confermati Cristante e Paredes. In difesa Mancini e Llorente, accanto a Celik e Angeliño. Tudor opta per Castellanos, Immobile dalla panchina, coadiuvato da Isaksen e Kamada.

Roma-Lazio, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Guendouzi, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Castellanos. All. Tudor.