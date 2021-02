Maradona, audio inedito con parole da brividi del suo medico personale

Come riporta sportmediaset, il portale Infobae ha pubblicato oggi le tracce audio della conversazione tra Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra che hanno seguito Diego Armando Maradona nell’ultimo periodo prima della sua scomparsa. “Sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio, il ciccione sta morendo” avrebbe raccontato Luque. “Non ho idea di cosa abbia fatto. Sto andando”. “Ora è con l’equipe dell’ambulanza, lo stanno rianimando e intubando” ha spiegato Cosachov, come rivelato in un altro audio. “Lo stavamo facendo da 10, 15 minuti, perché l’ambulanza non arrivava. Siamo entrati nella stanza e faceva freddo. Abbiamo iniziato a fare la rianimazione. Non ci dicono com’è la situazione. Sono andata via e non mi hanno detto niente”