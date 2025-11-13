Marassi verso il restyling? Samp e Genoa hanno chiesto contributi pubblici

Genoa e Sampdoria vogliono ristrutturare Marassi

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, Genoa e Sampdoria starebbero per richiedere dei fondi pubblici per il restyling da 100 milioni di Marassi.

Nella prossima Conferenza dei Servizi i due club genovesi sono pronti a chiedere 26 milioni per l’inizio dei lavori di ammodernamento.

Ricordiamo che il Luigi Ferraris è di proprietà comunale, e ad oggi ha una capienza di circa 33 mila persone, posti ridotti di circa tremila unità dopo la ristrutturazione del 2019.

I due club genovesi dovranno attendere il 20 Novembre, per poter avere notizie sulla effettiva disponibilità della somma da investire.