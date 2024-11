Marchisio sulla Juventus: ”Servono Skriniar e un attaccante per lo Scudetto. E su Fagioli al PSG…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ ,Claudio Marchisio ha fatto il punto sulla Juventus del presente e del futuro sottolineando come i bianconeri possano ambire al titolo nazionale solo a determinate condizioni. Poi il commento sull’eventuale trasferimento di Fagioli al PSG.

Le parole dell’ex centrocampista italiano

I bianconeri sono in lotta per lo scudetto?

“Se la squadra di Motta lotterà per lo Scudetto lo si capirà a gennaio. La Juventus dovrà sfruttare il mercato per restare in scia alle prime e sfidare fino alla fine Inter, Napoli e Atalanta, squadre che in questo momento hanno qualcosa in più”.

Cosa manca alla Juventus?

“Almeno un difensore e un attaccante, a prescindere dal ritorno di Milik che comunque non gioca da giugno. A gennaio bisogna andare sul sicuro, con giocatori esperti già adattabili al campionato: in difesa Skriniar mi sembra il profilo ideale. Schick? Mi fido del fiuto di Giuntoli, che negli ultimi anni ha dimostrato di avere idee e coraggio”.

Sulla possibilità di Fagioli al PSG

“Dipende dalla volontà di Nicolò e dalla possibilità della Juventus di poter fare cassa per poi rinforzare difesa e attacco già a gennaio. Numericamente il centrocampo è il reparto più abbondante e Thiago Motta sembra aver trovato una quadra con Locatelli e Thuram. Un po’ mi dispiacerebbe perché conosco Fagioli dalle giovanili e il suo legame con la Juventus è molto forte”.