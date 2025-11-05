Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Allo Stadio Velodrome in scena Atalanta-Marsiglia questa sera alle ore 21. Oggi 5 novembre 2025, la formazione di Juric proverà a continuare la corsa in Champions League in trasferta in Francia. L’arbitro del match è lo spagnolo Sanchez J.

Marsiglia-Atalanta, probabili formazioni

Il Marsiglia, con all’attivo una vittoria e due sconfitte, alloggia in basso alla classifica (22esimo posto) con 3 punti. La formazione francese guidata da Roberto De Zerbi proverà a riscattare la sconfitta subita contro lo Sporting nel turno precedente e a superare in classifica proprio i nerazzurri, attualmente diciassettesimi.

L’Atalanta di Juric non sta brillando in questa stagione, nemmeno in Champions League, dove i nerazzurri hanno conquistato 4 punti con una vittoria ed un pareggio. La Dea dovrà andare a caccia di un successo questa sera, tre punti che potrebbero dare un nuovo volto a questa prima parte della competizione e sperare in un passaggio ai playoff.

Marsiglia (3-4-2-1) Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, Vermeeren, Højbjerg, Emerson; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Juric

Dove vedere la partita

Marsiglia-Atalanta con fischio d’inizio previsto per le 21 di oggi, 5 novembre 2025, si potrà vedere in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).

In streaming: gli abbonati Sky potranno seguire il match su Sky Go, scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale. L’alternativa è NOW, ma sarà necessario acquistare il Pass Sport.