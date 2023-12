Intervenuto in conferenza stampa, il vice di Maurizio Sarri, Martusciello ha parlato in conferenza in risposta ai fischi di ieri contro il Cagliari.

Martusciello: “Vogliamo vincerle tutte”

“I tifosi fischiano perchè vedono una squadra giocare contro una squadra in dieci che ha vinto solo 1-0. Ne vedo che giocano peggio di noi e vincono, eccome se le vedo e sono anche vicino a noi. Vedere il negativo ha rotto le scatole. Noi siamo la Lazio e cerchiamo di vincere tutte le partite, a volte si vince a volte no, a volte la gente si diverte a volte no. La gente si divertirà stasera vendendo tre punti in più in classifica”.