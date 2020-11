Super Max Biaggi, record su moto motorizzazione elettrica: toccati i 408 km/h con la Voxan

Un Max Biaggi da record, il pilota italiano anche a 49 anni non smette di farci sognare. L’ex campione del mondo 250 e Superbike – come riporta mediaset – ha superato la barriera dei 400 km/h con la Voxan elettrica, il gioiellino su due ruoti di Venturi, azienda impegnata anche in Formula E. Sull’asfalto dell’aeroporto di Chateauroux, in Francia, Biaggi ha sgretolato i precedenti primati per moto elettriche toccando una punta di ben 408 km/h, velocità di gran lunga superiore a quelle cui era abituato in MotoGP e Superbike.

MAX BIAGGI SULLA VOXAN