Mazzarri si accontenta: “Punto importante, giocavamo contro una squadra forte”

Il tecnico si prende il punto contro i biancocelesti visto che oggi a detta dell'allenatore non bisognava perdere

Queste le parole di Walter Mazzarri a Dazn, al termine della sfida contro il Napoli: “Sono soddisfatto, davanti avevamo una squadra forte. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda. Hanno un organico forte, giocavano nel loro stadio. Oggi ho avuto la conferma di avere grandi uomini che giocano insieme, da squadra e sono contento”

Mazzarri: “Difficile giocare contro Sarri”

E poi ancora: “Quando giochi contro le squadre di Sarri è difficile avere possesso palla. Oggi ci è mancata la profondità, con le quadre come la Lazio ci vuole più attacco dello spazio. Loro sono bravi sul fatto di scappare al momento giusto, non siamo riusciti ad andare nel modo giusto in profondità”.