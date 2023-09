McKenzie risponde a Ranieri | Pareggio amaro per la Fiorentina

Per partecipare alla competizione i viola, Vice Campioni in carica dopo aver perso la finale contro il West Ham, hanno dovuto affrontare il turno preliminare e battere il Rapid Vienna. La squadra di Italiano, oggi pomeriggio, ha esordito nella nuova edizione della Conference League, contro il Genk. Il match è stato divertente ed intenso. La Fiorentina è passata subito in vantaggio grazie ad un calcio d’angolo. Il gol è quello di Luca Ranieri che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto ed insacca di testa, cambiando il risultato ma il vantaggio dura poco perchè, esattamente cinque minuti dopo, al 12esimo, Zeqiri trova il pareggio, dopo un fortunoso rimbalzo. Ma i Viola non demordono ed al minuto 23 cambia di nuovo il risultato, con una grande doppietta di testa di Ranieri. Italiano può sorridere la prima frazione di gioco è sua.

McKenzie pareggia i conti

Nel secondo tempo la trama non cambia, la squadra belga alza subito i ritmi di gioco per cercare di recuperare lo svantaggio, ma gli uomini di Italiano sanno difendersi bene e gestire gli attacchi. Fino al minuto 85, quando Mark McKenzie stacca alto e con freddezza insacca sulla sinistra, su un angolo perfetto di Bilal El Khannouss. Pareggio amaro per la Fiorentina che ha avuto più volte l’occasione di chiudere il match.

Genk-Fiorentina, tabellino e risultato (2-2)

Reti: 7′ Ranieri, 12′ Zeqiri , 23′ Ranieri, 85′ McKenzie

Ammonizioni: Munoz, Mandragora, Biraghi

GENK: Vandevoordt M. (Portiere), Munoz D., Sadick M., McKenzie M., Arteaga G., El Khannouss B. (dal 43′ st Hrosovsky P.), Galarza M. A., Heynen B., Oyen L. (dal 32′ st Ait El Hadj A.), Zeqiri A. (dal 27′ st Arokodare T.), Fadera A. (dal 1′ st Bonsu Baah C.). A disposizione: Chambaere V. (Portiere), Cuesta C., El Ouahdi Z., Kayembe J., Ndenge Kongolo J., Ouattara A., Sor Y., Van Crombrugge H. (Portiere) Allenatore: Vrancken W..

FIORENTINA: Christensen O. (Portiere), Kayode M., Milenkovic N., Ranieri L., Biraghi C. (dal 18′ st Parisi F.), Arthur Melo, Mandragora R. (dal 18′ st Lopez M.), Duncan A., Gonzalez N. (dal 1′ st Kouame C.), Beltran L. (dal 26′ st Nzola M.), Sottil R. (dal 26′ st Brekalo J.). A disposizione: Amatucci L., Barak A., Comuzzo P., Dodo, Infantino G., Martinez Quarta L., Terracciano P. (Portiere) Allenatore: Italiano V..