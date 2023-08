Memorial D’Amico, le ultimissime su Latina-Lazio | Le formazioni

I biancocelesti sono pronti per la sfida di Lecce

Manca esattamente una settimana all’inizio del campionato e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata visto che Sarri vuole cominciare con 3 punti già dalla sfida di Lecce. E quale occasione migliore quella di questa sera, per ricordare Vincenzo D’amico, ex calciatore della Lazio.

Le probabili formazioni:

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Mastroianni, Fella. All. Di Donato.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.