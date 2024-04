Mentana mette in guardia l’Inter: “Il prossimo anno attenzione alla Juventus. De Rossi insegna..”

Intervenuto a Radio Serie A, Enrico Mentana ha parlato dell’Inter e di quella che potrebbe essere la prossima stagione.

Mentana: “Se Motta va alla Juventus..”

Queste le parole del noto giornalista: “Avversaria più pericolosa l’anno prossimo? La Juventus, immaginando abbia un nuovo allenatore come ad esempio Thiago Motta. Può essere una novità per tutti. Sento dire che la rosa bianconera è scarsa, ma scherziamo? Come ha dimostrato Daniele De Rossi, la stessa rosa con lo stelo in mano ad un allenatore cambia completamente”.

E poi ancora: “Per me l’Inter di Inzaghi gioca meglio di quella di Antonio Conte, poi questo non esclude che Conte, come Mourinho o Allegri, possano imporre nuovamente i diritti del blasone”.