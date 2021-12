Mercato Inter, Marotta studia il colpo a parametro zero

Il centrocampista non rinnoverà il contratto in scadenza

Beppe Marotta, si sa, è un maestro dei parametri zero. Dai tempi della Juventus non si contano i giocatori presi in scadenza di contratto che si sono poi rivelati una miniera d’oro per i propri allenatori. Anche all’Inter il dirigente vuole confermare questa fama e ha già puntato in direzione di un centrocampista che, con tutta probabilità, non rinnoverà il suo accordo con la sua squadra.

Corentin Tolisso, infatti, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il centrocampista francese non rientra nei piani della dirigenza bavarese che vorrebbe lasciarlo andare, nonostante le insistenze dell’allenatore Julian Nagelsmann che invece lo ritiene un elemento valido. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, l’Inter monitora la situazione per capire quali margini di trattativa ci possono essere.