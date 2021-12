Mercato Juve, offerta monstre dalla Premier: salta tutto

Il giocatore potrebbe lasciare il club di Commisso già nella sessione di gennaio.

Dusan Vlahovic sta confermando quando fatto di buono lo scorso anno. Il calciatore, andato in gol ieri sera nella sfida al Franchi contro la Fiorentina, è il pezzo pregiato della serie A visto che in questo campionato ha già collezionato 12 gol in 15 presenze.

L’attaccante serbo, visti i rapporti non buoni con Commisso, determinati dal fatto che il calciatore non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina è nella lista dei desideri di Juventus, Atletico Madrid e Bayern Monaco, anche se c’è qualcun altro che potrebbe spuntarla.

LEGGI ANCHE:

Juventus, L’Arsenal fa sul serio per Vlahovic

Massimiliano Allegri ha chiesto due acquisti per gennaio. Il tecnico toscano per migliorare ulteriormente la rosa vuole due acquisti di livelli con il ds Cherubini che avrebbe messo nella lista di mercato quindi Vlahovic e Zakaria.

La Juventus deve fare attenzione all’Arsenal, pronta a offrire 85 milioni di euro per il calciatore della Fiorentina. L’attaccante, il cui contratto scade nel 2023, vorrebbe però rimanere fino a giugno quando potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di rimanere in Italia (sponda Juventus o Milan) oppure andare in un club di prima fascia come Atletico Madrid, Bayern Monaco o Manchester City dove potrebbe giocare la Champions League.