Mercato Lazio, fatta per il difensore| Affare da 15 milioni

Il giocatore è stato approvato da Sarri

Con una delle peggiori difese del campionato, Igli Tare ha posto come obiettivo principale quello di rinforzare la retroguardia da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. In questa stagione, infatti, molte volte la Lazio ha visto precipitare le proprie prestazioni (e i propri risultati) a causa di errori banali prodotti da singoli giocatori. Ecco che il mercato di gennaio è arrivato in maniera provvidenziale per tentare di mettere una toppa nel reparto meno attrezzato nei biancocelesti.

Una trattativa che sembra ormai chiusa, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio sarebbe vicinissima a chiudere per il centrale dell’Hellas Verona Nicolò Casale. Il classe ’98 in questa stagione si è conquistato la fiducia di Tudor arrivando a giocare ben 22 partite in serie A e dimostrandosi subito pronto. Probabile che Casale possa sbarcare in biancoceleste con la formula del prestito con diritto di riscatto con quest’ultimo fissato intorno a 15 milioni di euro.