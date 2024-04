Mercato Lazio, rivoluzione a centrocampo | Due gli obiettivi per la squadra di Tudor

La Lazio cerca un rinforzo a sinistra per non dover adattare Marusic nel ruolo: l’ex atalantino sarebbe perfetto. Lazzari, Hysaj e Pellegrini potrebbero restare tutti. Le strategie per i centrali di centrocampo dipendono da Guendouzi e Kamada. Il francese è tornato in gruppo sabato e domani dovrebbe partire dalla panchina. Con Tudor c’è tregua, anche se le distanze restano. Se arriveranno offerte da 30 milioni saranno accettate. Kamada deciderà entro il 30 maggio, con Tudor si sente a suo agio. La doppia partenza costringerebbe la società a centrare un doppio colpo. Rovella intanto è vicino ad aver risolto i problemi dovuti alla pubalgia.

Tudor spera di tenere Vecino, in scadenza nel 2025. Cataldi non sta giocando, il suo manager Riso è stato avvistato a Formello. Gestisce anche Rovella e Valentin Carboni del Monza, 19 anni, attaccante di proprietà dell’Inter. Più volte associato alla Lazio, valutazione fuori mercato: 40 milioni. Potrebbe anche restare a Milano.