Mercato Milan, rossoneri in prima fila per l’attaccante

Milan in prima fila per gennaio

L’infortunio di Pellegri accorcia ancora la coperta

Il successo del Milan contro la Salernitana per 2-0, unito alla vittoria in serata dell’Atalanta al San Paolo contro il Napoli, ha riportato i rossoneri al primo posto solitario della classifica. Stefano Pioli, però, deve fare come al solito i conti con gli infortunati dato che ieri, dopo pochi minuti, si è dovuto arrendere Pellegri, alla prima partita da titolare con la nuova maglia

Vista la coperta corta (anche Giroud al momento è fuori per problemi fisici), il Milan sta pensando a un rinforzo nel reparto avanzato nel mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Diavolo sarebbe in prima fila nella corsa a Luka Jovic, centravanti che al Real Madrid fa panchina a Benzema. In questa stagione ha giocato solamente 179 minuti (ma ieri ha segnato il suo primo gol in campionato) e così non gli dispiacerebbe l’idea di giocare di più per mettersi in mostra.