Mercato Milan, colpo alla Tomori per gennaio: l’idea di Maldini

Spunta un nuovo nome come sostituto di Kjaer per la sessione di gennaio.

Spunta un nuovo nome come sostituto di Kjaer per la sessione di gennaio.

In questi mesi la forza di questo Milan è stata anticipare sempre le proprie concorrenti per il mercato e anche questa volta la società rossonera non vuole farsi trovare impreparata.

Maldini e Massara, dopo l’infortunio di Kjaer stanno valutando tutte le ipotesi per sostituire il calciatore danese, che ne avrà per 6 mesi.

LEGGI ANCHE:

Milan, c’è Umtiti per la difesa

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan starebbe pensando al difensore francese per sopperire all’assenza di Kjaer. Il difensore centrale ex Lione, non sembra rientrare nei piani di Xavi e della dirigenza blaugrana, che vuole cedere il più possibile per acquistare un paio di rinforzi a gennaio.

Il calciatore, che piace anche alla Roma di Mourinho potrebbe esaudire finalmente il desiderio di giocare in serie A dopo essere stato prima in Ligue 1 e poi in L