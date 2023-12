In casa Roma continua la caccia al difensore centrare. Anche perché ad inizio anno Mourinho dovrà fare a meno di N’Dicka, che partirà per la Coppa d’Africa, ed è ancora alle prese con l’assenza di Smalling che sta diventando un vero e proprio mistero. Pinto è già a lavoro e studia le soluzioni migliori per non lasciare il reparto scoperto.

Idea Bonucci

Una delle tante opzioni che il ds giallorosso sta valutando è quella di Leonardo Bonucci ex centrale della Juventus, ora in forza all’Union Berlino. La stagione negativa dei tedeschi e le vicende extra campo del calciatore, stano spingendo il difensore verso l’addio già nel mercato invernale. Come riporta il “Corriere dello Sport“, oltre che un’operazione low cost, il calciatore non avrebbe difficoltà a liberarsi e soprattutto non avrà bisogno del periodo di ambientamento. Gli altri due nomi in lista sono Theate e Solet.