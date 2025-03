La matematica non ha ancora dato certezza, ma difficilmente il Milan riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League. I rossoneri dopo il ko del Maradona sono sprofondati in nona posizione. In corsa ci sono squadre con tanti punti in più.

Milan, difficile la qualificazione in Champions, i rossoneri ci provano con la Coppa Italia

Il Milan guarda la zona Champions che è diventata lontanissima, a 9 punti. Davanti a se i rossoneri hanno il Bologna quarto a 56 punti, Juve quinta a 55, il Milan solo nono a 47. La matematica ovviamente lascia ancora qualche speranza ma, non sarà semplice. Pioli aveva riportato il club in Champions nel 2021 dopo sette stagioni di assenza, quattro anni dopo i rossoneri vedranno sfumare l’occasione di giocare nell’Europa che conta.

Attualmente l’obiettivo del Diavolo è quello di focalizzarsi sulla Coppa Italia e provare ad arrivare in finale. Non sarà semplice contro l’Inter. Il Milan è nettamente sfavorito contro Simone Inzaghi però, con la vittoria della Coppa Italia, si garantirebbe un posto in Europa League e non sarebbe male per i rossoneri.