Sul mercato senza sosta per il Milan, la società, con Igli Tare come nuovo diesse, prepara le strategie per regalare ad Allegri un altro attaccante. L’affondo non arriverà prima di ferragosto, la dirigenza lavorerà intensamente alla trattativa solo a partire da metà di agosto. Nel mirino un giocatore che sul mercato ha generato non poca competizione: Rasmus Hojlund

Milan, Rasmus Hojlund supera Dusan Vlahovic per l’attacco rossonero

La candidatura di Dusan Vlahovic all’attacco del nuovo Milan in costruzione sta perdendo peso, è diventato difficile e dispendioso. La società sta virando verso un nuovo nome per l’attacco, tant’è che al momento il nome in pole è quello di Rasmus Hojlund. Attaccante importante dei Red Devils, è passato ufficialmente sul mercato dopo l’arrivo di Sesko allo United.

Gli inglesi hanno deciso di puntare su un nuovo giocatore, hanno deciso di portare all’Old Trafford il giocatore del Lipsia, società alla quale andranno oltre 80 milioni di euro nelle casse. Tare ha preso la palla al balzo e sta lavorando, e il ds ha individuato anche la formula perfetta per arrivare al danese. Il giocatore potrebbe arrivare a Milanello con il prestito con diritto di riscatto intorno ai 30-35 milioni di euro.

Inoltre, i dirigenti milanisti, sono poi al lavoro anche per sbloccare e mettere in porto la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame. Il Milan crede fortemente in questo giovane terzino destro (è un classe 2004) e punta a chiudere l’affare per una cifra intorno ai 9 milioni di euro magari già entro questo fine settimana.