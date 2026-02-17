Milan, Allegri perde Rabiot, ma ritrova Saelemaekers: le ultime da Milanello

Il Milan non ha intenzione di mollare la lotta scudetto, nonostante i punti di differenza con l’Inter. I rossoneri hanno intenzione di restare in corsa per lo scudetto e per farlo, domani sera, dovranno battere a tutti i costi il Como nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Il Diavolo deve provare ad accorciare questa distanza, l’Inter è a +8.

Milan, Allegri ritrova Saelemaekers

Il Milan ha bisogno di prendere i tre punti dalla gara contro la squadra di Fabregas, che ha grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel match di andata. La buona notizia per Massimiliano Allegri è quella di aver recuperato un giocatore molto importante, Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, che ha saltato le ultime due sfide, contro Bologna e Pisa, a causa di un problema muscolare all’adduttore, è tornato infatti ieri ad allenarsi in gruppo e quindi sarà a disposizione per la partita di domani sera contro il Como.

Contro il Como di Cesc Fàbregas Allegri dovrà studiare un piano anche in vista della squalifica di Rabiot, e proprio in questo senso potrebbe esserci una mossa alternativa da parte dell’allenatore per ottemperare all’assenza del campione francese. Il ballottaggio è tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. La rifinitura di oggi a Milanello aiuterà Allegri a sciogliere questi dubbi di formazione.