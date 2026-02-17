Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Febbraio 17, 2026
Home Serie A Milan, Allegri perde Rabiot, ma ritrova Saelemaekers: le ultime da Milanello

Milan, Allegri perde Rabiot, ma ritrova Saelemaekers: le ultime da Milanello

Di
Anna Rosaria Iovino
-
11
Alexis Saelemaekers ph: Fornelli/Keypress

Il Milan non ha intenzione di mollare la lotta scudetto, nonostante i punti di differenza con l’Inter. I rossoneri hanno intenzione di restare in corsa per lo scudetto e per farlo, domani sera, dovranno battere a tutti i costi il Como nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Il Diavolo deve provare ad accorciare questa distanza, l’Inter è a +8.

Milan, Allegri ritrova Saelemaekers

Il Milan ha bisogno di prendere i tre punti dalla gara contro la squadra di Fabregas, che ha grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta nel match di andata. La buona notizia per Massimiliano Allegri è quella di aver recuperato un giocatore molto importante, Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, che ha saltato le ultime due sfide, contro Bologna e Pisa, a causa di un problema muscolare all’adduttore, è tornato infatti ieri ad allenarsi in gruppo e quindi sarà a disposizione per la partita di domani sera contro il Como.

Contro il Como di Cesc Fàbregas Allegri dovrà studiare un piano anche in vista della squalifica di Rabiot, e proprio in questo senso potrebbe esserci una mossa alternativa da parte dell’allenatore per ottemperare all’assenza del campione francese. Il ballottaggio è tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. La rifinitura di oggi a Milanello aiuterà Allegri a sciogliere questi dubbi di formazione.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598