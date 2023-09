“Milan allo stesso livello di Inter e Napoli” | Ecco perchè si può

Intervistato dalla redazione de “La Gazzetta dello Sport”, Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale ha elogiato il lavoro del Milan, che potrebbe portare il club a giocarsi lo scudetto.

Bergomi: “Milan, Pioli eccezionale nel leggere le partite”

Queste le parole dell’ex Inter: “Il campionato entrerà nel vivo dopo la pausa, con il derby di Milano e soprattutto con il via della Champions. Quando si comincerà a giocare tre volte a settimana, allora sì che verranno fuori i veri valori. Inter, Milan e Napoli partono alla pari. Il Milan ha messo dentro fisicità, esperienza e qualità: sta giocando molto bene e ha ritrovato entusiasmo. Non mi sorprende il lavoro di Pioli, per me è sempre eccezionale nella lettura delle partite”.