Milan Atletico Madrid, le probabili formazioni della sfida di San Siro. Un dubbio a testa: Pioli con il ballottaggio Giroud-Rebic, il Cholo pensa alla difesa a 4.

Stefano Pioli è alle prese con molte assenze. Buone notizie dalla difesa, tornano a disposizione Florenzi e Kjaer. Il difensore romano andrà in panchina, con Calabria che tornerà titolare nel ruolo di terzino destro e Theo Hernandez sulla sinistra. Kjaer è in ballottaggio con Romagnoli (in vantaggio) per il posto al fianco di Tomori. Tonali-Kessié a centrocampo e trequarti composta dai soliti noti Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Per quanto riguarda la situazione centravanti probabile la staffetta tra Ante Rebic (titolare) e Giroud, in ritardo di condizione.

MILAN : Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão, Rebić.

Atletico Madrid, un solo dubbio tattico

Il Cholo ha quasi tutto l’organico al completo e quindi schiererà la sua formazione tipo. L’unica assenza è quella di Savic, squalificato. Il mister dei colchoneros recupera Lemar e Koke, così come Joao Felix. Il principale dubbio è di tipo tattico: Simeone ha quasi sempre giocato con la difesa a tre in questa stagione e ma non è da escludere un ritorno a quattro.

ATLETICO MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Kondogbia, Llorente; Suárez, Correa.

Milan Atletico Madrid, le parole di Stefano Pioli

Stefano Pioli, parlando alla vigilia della gara contro l’Atlético Madrid, ha analizzato così le difficoltà della seconda sfida stagionale in Champions League: “Il livello è molto alto, in queste partite abbiamo visto che i particolari fanno la differenza. Abbiamo preso gol per qualche disattenzione e qualche errore tecnico, dobbiamo giocare a un livello molto alto. Giocare semplice, veloce, senza sbagliare le scelte perché ti possono colpire da un momento all’altro. Parliamo di avversari che giocano da anni in Champions, hanno fatto finali. Credo che l’esperienza di Liverpool ci possa servire per essere più pronti e competitivi contro una squadra molto forte”.

E sull’Atletico: “Fino a sabato erano ancora imbattuti e sono ancora nei primi posti della Liga. È una squadra molto forte, ha un allenatore preparato e giocatori di grandissimo livello, pronti a colpire al minimo errore. Dobbiamo cercare di essere attenti e concentrati per tutti i 90 minuti”.